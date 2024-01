Finanzministerium sieht sich im Zeitplan Klimageld schon ab 2025 würde an der Technik nicht scheitern

Das Klimageld soll als Kompensation für den steigenden CO 2 -Preis im Verkehr und für das Heizen ausgezahlt werden, um den Anreiz zum klimafreundlichen Verhalten zu erhöhen. Die Ampel hatte in ihrem Koalitionsvertrag kein konkretes Startdatum für das Klimageld festgelegt, sondern lediglich vereinbart, in dieser Legislaturperiode die technischen Voraussetzungen für eine Direktzahlung des Bundes an die Bürger zu schaffen. Die gibt es bisher in Deutschland nicht.