Entlastung für höheren CO2-Preis Neues Jahr, neuer Ärger über das Klimageld

Regierungssprecher Steffen Hebestreit machte am Montag in Berlin deutlich, dass das Klimageld spätestens bis 2027 eingeführt werden müsse. „Das Klimageld wollen und müssen wir perspektivisch dann, wenn der europäische Emissionshandel ab 2027 in die zweite Stufe gerät, auf alle Fälle auf den Weg bringen“, so Hebestreit. Die Bundesregierung argumentiert, dass die Einnahmen aus dem CO 2 -Preis bereits an die Bürger zurückgezahlt werden, etwa indem der Staat die EEG-Umlage übernimmt. Daneben würde es die Gas- und Strompreisbremsen, Förderungen für den Heizungsaustausch, für Gebäudesanierungen oder den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft geben.