FDP-Chef Lindner Klimageld-Auszahlungen offenbar nicht vor 2026

Kubicki übte Kritik an beiden FDP-Koalitionspartnern - der SPD und den Grünen. „Der Angriff des SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Haushaltsdebatte auf die FDP beim Kindergeld beziehungsweise dem Kinderfreibetrag unter Missachtung der Vereinbarungen in der Koalition zeigt, dass die Spannungen in der Koalition zunehmen“, sagte Kubicki.