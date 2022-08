Klimaaktivistin zu Atomkraft-Debatte : Luisa Neubauer hält „Streckbetrieb“ von AKW für vertretbar

Kimaaktivistin Luisa Neubauer von der Protestbewegung Fridays for Future Foto: Marco Urban

Berlin Die Klimaaktivistin bezweifelt allerdings den Nutzen längerer Laufzeiten. Atomenergie bleibe ein Risiko und trage nicht zum Klimaschutz bei. In einem Interview kritisierte Luisa Neubauer auch den langfristigen Export von Flüssigerdgas.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hält eine begrenzte Laufzeitverlängerung der noch betriebenen deutschen Atomkraftwerke für vertretbar. „Was derzeit konkret in der Diskussion ist, ist der Streckbetrieb - also ein Weiterbetrieb der verbleibenden AKW für wenige Monate, ohne dass aber neue Brennstäbe gekauft werden. Das wäre ein Provisorium und keine grundlegende Weichenstellung“, sagte die Aktivistin von Fridays for Future-Bewegung dem „Tagesspiegel“. Darin sieht Neubauer kein Problem, bezweifelt allerdings den Nutzen einer solchen Maßnahme.