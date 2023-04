Viel Kritik an Plänen Klimaaktivisten wollen durch Vorträge an Schulen neue Mitstreiter gewinnen

Die Letzte Generation plant einem Medienbericht zufolge, in ganz Deutschland verstärkt an Schüler heranzutreten. Wie die „Welt am Sonntag“ durch die Teilnahme an internen Informationsveranstaltungen der Gruppe erfuhr, wollen die Klimaaktivisten Schüler bei Vorträgen an Bildungseinrichtungen über „zivilen Widerstand“ als politisches Druckmittel informieren und neue Mitstreiter für ihre Aktionen gewinnen. Das „vorrangige Ziel“ der Vorträge sei die „Aufklärung“ über die Aktionen der Klimaaktivisten, hieß es.