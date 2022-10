Klimaprotest : Aktivisten attackieren Black Rock-Zentrale in München

Reinigungskräfte entfernen am Bundesverkehrsministerium Transparente, die Klimaaktivisten der Umweltschutz-Gruppe "Scientist Rebellion" zuvor bei einer Protestaktion an die Wand geklebt hatten (Archivfoto). Foto: dpa/Paul Zinken

München Eine Gruppe mit dem Namen „Scientist Rebellion“ hat am Dienstag die Münchener Zentrale des Vermögensverwalters Black Rock attackiert. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Klimaaktivisten haben am Dienstag die Münchner Zentrale des Vermögensverwalters Black Rock attackiert. Sie beschmierten sowohl die Eingangstür zu dem Gebäude des Unternehmens am in der Innenstadt gelegenen Lenbachplatz als auch Teile des Innenbereichs mit einer klebrigen Substanz, teilte die Münchner Polizei mit. Außerdem klebten sich 14 der Aktivisten demnach mit Kleber selbst an ihren Händen an das Gebäude.