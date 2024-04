Kritik von Amnesty Kriminalisierung von Klima-Protest ruft Menschenrechtler auf den Plan

Amnesty International beklagt eine zunehmende Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit in Deutschland. Der Strafvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung werde genutzt, um gegen friedliche Proteste vorzugehen, kritisierte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag in Berlin. Davon seien unter anderem Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ betroffen.