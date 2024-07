Flughafen Köln/Bonn blockiert Klima-Protest auf der Rollbahn – maßlos und sinnlos

Ähnlich irreführend erscheint die jüngste Aktion am Flughafen Köln/Bonn an diesem Mittwochmorgen, parallel zu anderen Aktionen dieser Art weltweit. Weil sie vor allem Reisende hart trifft, die ähnlich unbeteiligt an der Klimapolitik sind wie Frank-Walter Steinmeier an der Bundesregierung. Wieder einmal verschafften sich einige Aktivisten in aller Frühe Zugang zu sensiblen Bereichen des Flughafens, nach eigenen Angaben durch den Zaun am Außengelände, was Fragen der Sicherheitskonzepte aufwirft. Was dann geschah, sorgt für die Protestwährung nummer eins: Aufmerksamkeit. Für die drei Stunden, die es brauchte, die fünf Festgeklebten mit einem Spezialmittel loszulösen, musste schließlich der Flugverkehr unterbrochen werden. Etliche Reisende saßen fest oder bangten um ihre Flüge – in der Ferienzeit betrifft das für gewöhnlich Familien und keine Millionäre.