Klimaschutz : Habecks Risiko zu scheitern ist groß

Robert Habeck am Dienstag in der Bundespressekonferenz. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat eine ernüchternde Bilanz der schwarz-roten Vorgängerregierung vorgelegt. Er kündigt zahlreiche Reformen an. Aber sein Risiko zu scheitern ist groß.

Inventuren scheinen beliebt zu sein in der neuen Ampel-Regierung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legte eine vor, um zu zeigen, dass Impfstoffknappheit nicht seine Schuld ist. Jetzt präsentierte auch Robert Habeck eine „Eröffnungsbilanz“, aus der ein krasser Rückstand beim deutschen Klimaschutz hervorgeht. Tenor: Habeck-Vorgänger Peter Altmaier (CDU) hat den Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu träge vorangetrieben. Deutschland ist weit entfernt vom nötigen Ausbaupfad, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Habeck baut damit schon einmal geschickt vor, was zwei wesentliche Gründe hat: Zum einen kann er sich jetzt als Macher inszenieren und legt tatsächlich einen ambitionierten Maßnahmenkatalog vor. Zum anderen sendet Habeck ganz explizit die Botschaft, dass es Jahre dauern wird, bis die Maßnahmen greifen und die gewünschten Effekte eintreten. Und wenn sie dies tun, so ist wohl Habecks Hoffnung, will er noch im Amt sein, um die Früchte seiner Arbeit bei der nächsten Wahl selbst ernten zu können.