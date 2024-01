„Letzte Generation“ Grünen-Abgeordneter bei Blockade von Klimaaktivisten angefahren

Bei einer Aktion von Klimaaktivisten sind am Montagmorgen in Halle an der Saale zwei Menschen von einem Autofahrer angefahren worden. Die beiden Menschen, die nicht zu den Demonstrierenden gehörten, wurden leicht verletzt, wie die Polizei in der sachsen-anhaltischen Stadt mitteilte. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich nach Angaben aus informierten Kreisen um den grünen Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel und einen Medienvertreter.