Wortspiele in der Politik Kanzler oder Klempner

Politische Wortspiele können die Debatte würzen. In der Schlussphase der schwarz-gelben Koalition in den 1990er Jahren geht SPD-Fraktionsvize Günter Verheugen den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl heftig an. „Sie sind ein Kanzler des Stillstands, der in sich ruht wie ein chinesischer Buddha.“ Schlagfertig reagiert der CDU-Politiker. „Gefällt mir gut.“ Was wiederum Verheugen fassungslos macht. „Gefällt Ihnen gut?“. Später legt Kohl noch einmal nach, Mitarbeiter haben ihn telefonisch auf der Regierungsbank informiert. Buddha zeichne sich als Persönlichkeit durch „Lebensernst, Sinn für das Wirkliche und Nötige, Mäßigung und Ausdauer" aus. „So hat mich meine Partei nie verwöhnt“, lobt Kohl seinen Widersacher.