Verkleinerter Bundestag : Bundesrat billigt Wahlrechtsreform

Blick in den leeren Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Mit der Wahlrechtsreform soll die Anzahl der Abgeordneten-Sitze im Bundestag neu reguliert werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Bundesrat hat der Wahlrechtsreform für den Bundestag zugestimmt. Die Reform soll verhindern, dass der Bundestag weiter anwächst. Ob die Reform aber wirklich wirksam ist, wird angezweifelt.

Die Wahlrechtsreform für den Bundestag hat die Zustimmung des Bundesrats. Die Länderkammer stimmte den Neuerungen am Freitag in Berlin zu. Die Reform soll das weitere Anwachsen des aktuell 709 Abgeordnete starken Bundestags bremsen und damit verhindern, dass das Parlament die Grenzen seiner Arbeitsfähigkeit erreicht. An der Wirksamkeit der Reform gibt es allerdings Zweifel.