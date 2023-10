Eskalation im Nahostkonflikt Klein warnt vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland

Klein fügte hinzu: „Israelbezogener Antisemitismus ist keine graue Theorie, sondern eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland.“ In Berlin seien am Samstag bereits Süßigkeiten von Hamas-Sympathisanten auf der Straße verteilt worden, die damit ihren vermeintlichen Erfolg hätten feiern wollen. Der Antisemitismusbeauftragte betonte: „Eine solch widerwärtige Verherrlichung von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden dürfen wir als Gesellschaft nicht hinnehmen.“