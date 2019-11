Klausur in Meseberg : Bundesregierung mit verheerender Bilanz bei Digitalisierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg zur Klausurtagung in Schloss Meseberg in Brandenburg. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Berlin Von ihrer Klausur in Meseberg sendet die Bundesregierung mal wieder vollmundige Versprechen für einen Ausbau des schnellen Internets und die Beseitigung von Funklöchern. Man mag es nicht mehr glauben.

Die deutschen Begriffe „Kindergarten“ und „Waldsterben“ haben sich auch international durchgesetzt und werden weltweit mit Deutschland verbunden. Es könnte sich noch ein weiterer Begriff dazugesellen: „Funkloch“. In kaum einem anderen Industriestaat reißen Telefonate und Internetverbindungen so häufig ab oder sind gar unmöglich wie hierzulande.

Die Bilanz der Bundesregierung beim Ausbau von schnellem Internet ist verheerend. Seit 15 Jahren hangelt man sich von einer vollmundigen Ankündigung zur nächsten. Geschehen ist viel zu wenig. Die Verantwortung für ein digitalisiertes Deutschland ist in der Bundesregierung auf viel zu viele Staatssekretäre und Minister verteilt. Einen Masterplan hat ohnehin nie jemand entwickelt. Es ist ja auch niemand wirklich zuständig. Hinzu kommt, dass die Bildungsministerin, die auch ein Stück vom ungebackenen Digital-Kuchen für sich beansprucht, dann auch noch mit dem Hinweis, man benötige 5G nicht an jeder Milchkanne, völlig falsche Signale in die Debatte sendete angesichts eines dringenden Handlungsbedarfs. Gerade an den Orten, die Anja Karliczek, symbolisch mit dem Begriff Milchkanne belegt, braucht es schnelles Internet. Denn dabei geht es um jene Dörfer, in denen die Infrastruktur aus Geschäften, Ärzten und Kultureinrichtungen ohnehin dünn ist. Diese Regionen brauchen umso dringender ein schnelles Internet, damit ihre Einwohner nicht zu denen werden, die Politiker dann bekümmert als „die Abgehängten“ bezeichnen.

Den neuen vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung, eine gute Milliarde in 5000 neue Sendemasten zu stecken, mag man nicht mehr so richtig glauben. Wie in vielen Bereichen wird also Geld für große Pläne vorhanden sein. Indes es fehlen Planer, schlanke Bürokratie und Kraft zur Umsetzung. Von einem Infrastrukturminister, der vor allem durch Maut-Pannen, Filmchen beim E-Scooter-Fahren und durch von seinen Mitarbeitern produzierten Interviews auffällt, kann man auch nicht viel erwarten.