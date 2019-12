Nach der Niederlage vom Wochenende : Klara Geywitz kündigt Kandidatur für SPD-Vizeposten an

Exklusiv Berlin Die in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz unterlegene Klara Geywitz hat ihre Kandidatur als Vizeparteichefin beim Parteitag angekündigt. Die Partei debattiert indes, ob der Koalitionsvertrag mit der Union nachverhandelt werden soll.

In der Stichwahl um den SPD-Vorsitz hatten sich am Samstag Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken überraschend gegen Vizekanzler Olaf Scholz und dessen Teampartnerin Klara Geywitz durchgesetzt. Das neue Spitzenduo spricht sich unter anderem für eine Abkehr vom Prinzip der „schwarzen Null“ im Bundeshaushalt aus, um Investitionen zu fördern.

In der SPD werden am Montag indes Stimmen laut, die sich für einen Verleib der Genossen in der Regierung aussprechen. So lehnt unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags ab. „Mir geht es vor allem darum, den Vertrag zu realisieren“, sagte Weil dem „Handelsblatt“. Bei der Energie- und Klimapolitik etwa sei der größte Teil noch umzusetzen. „Dafür brauche ich keine Nachverhandlungen, sondern Handlungen.“ So warte er weiter auf einen Fahrplan, wie der Anteil der erneuerbaren Energien auf 65 Prozent steigen soll.