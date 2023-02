Privates am Arbeitsplatz Debatte um Klamroth und Neubauer ist nicht ganz fair

„Das Persönlichkeitsrecht ist in Deutschland selbst dann höher gestellt als das Auskunftsrecht von Arbeitgebern, wenn diese ein nachvollziehbares und berechtigtes Interesse an Informationen über ihre Mitarbeiter besitzen“, sagt die Arbeitsrechtlerin Nele Urban, die sich auf die Medienbranche spezialisiert hat. Im Grunde ist also alles, was Lebensgefährten oder Ehepartner machen, in welchen Verbindungen sie stehen, welchen Weltanschauungen sie folgen, nichts, was Dritte etwas anginge. Allerdings habe sich die öffentliche Wahrnehmung von Interessenskonflikten stark gewandelt, sagt Urban. „Leute reagieren heute viel sensibler darauf, wenn es um mögliche Einflussnahmen oder gar den Verdacht auf Vetternwirtschaft geht“, sagt die Juristin. Das hat in ihren Augen unter anderem damit zu tun, dass sich die meisten Unternehmen heute eigene Compliance-Regeln geben und im Austausch mit der Belegschaft darin festschreiben, was in ihren Augen als versuchte Einflussnahme oder falsche Abhängigkeit gilt. Das hat die Sensibilität in der Öffentlichkeit geschärft – und die Ansprüche gegenüber Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen.