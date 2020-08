Klage von NRW-Kommunen : Bildungs- und Teilhabepaket teilweise verfassungswidrig

Düsseldorf, Karlsruhe Der Bund bürde den Kommunen in unzulässiger Weise personelle und finanzielle Lasten auf, ohne ihnen entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, urteilte jetzt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Geklagt hatten zehn kreisfreie Städte aus NRW.

Teilweise verfassungswidrig ist das von den Kommunen zu schulternde kommunale Bildungs- und Teilhabepaket für ärmere Familien. Der Bund bürde den Kommunen damit in unzulässiger Weise personelle und finanzielle Lasten auf, ohne ihnen entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, erklärte das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. (AZ: 2 BvR 696/12) Beschwerdeführer waren zehn kreisfreie Städte aus NRW. Der Deutsche Städtetag befürwortete das Urteil, die Grünen verwiesen auf eine Kindergrundsicherung als Alternative.