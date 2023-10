Größte Kita-Lücken im Westen 2023 fehlen bundesweit rund 300.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren

Dabei bestünden große regionale Unterschiede. „So wird in Bayern nur für 42,4 Prozent und in Baden-Württemberg für 44,7 Prozent der unter Dreijährigen eine institutionelle Betreuung gewünscht, wohingegen die entsprechenden Anteile in Brandenburg bei 64,2 Prozent und in Sachsen-Anhalt bei 64,1 Prozent liegen.“ Insgesamt zeige sich ein starkes Ost-West-Gefälle. Gleichzeitig sei im Osten nach wie vor der Ausbaustand sehr viel weiter fortgeschritten als im Westen, sodass hier nur für 6,6 Prozent aller unter Dreijährigen, im Westen aber für 14,0 Prozent Betreuungsplätze fehlen. Am größten seien die Betreuungslücken mit 20,0 Prozent in Bremen und mit 19,2 Prozent im Saarland.