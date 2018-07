Kita-Gebühren werden in Berlin, Niedersachsen und Hessen ganz oder teilweise abgeschafft

Berlin/Hannover Ausgerechnet Familien mit geringem Einkommen werden bei Kita-Beiträgen verhältnismäßig stark belastet. Jetzt kommt Bewegung ins Thema Gebührenfreiheit - zum 1. August entlasten mehrere Länder die Eltern.

Das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abschafft, ist Berlin . Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas oder bei Tagesmüttern hier künftig generell keine Beiträge mehr zahlen. Ab 1. August kostet die Kinderbetreuung auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr; die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. Aber Eltern müssen das Essen in den Kitas weiterhin finanzieren - in der Regel 23 Euro monatlich.

Ab August wird Bardeck nur noch für das Essen in der Kita zahlen - die Betreuung ist dann beitragsfrei. „Seit den 80er Jahren wird in der Politik davon geredet“, sagt Bardeck. Nun sei es höchste Zeit für den Schritt. Ähnlich sieht das Britta Vogl, deren Tochter Pauline (4) eine Kita in der Wedemark besucht. „Wir haben drei Kinder. Wenn ich bedenke, was da an Beiträgen zusammenkommt - das reicht für die Anschaffung eines Kleinwagens“, hat die Bankkauffrau ausgerechnet.