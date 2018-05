Kita-Beiträge belasten arme Familien - Studie der Bertelsmann-Stiftung 2018

Gummistiefel an einer Wand in einer Kindertageseinrichtung in Essen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Einkommensschwache Haushalte sind laut einer Bertelsmann-Studie proportional stärker von Kita-Kosten belastet als wohlhabende Familien. Die Kosten des Kita-Besuchs hängen vor allem vom Wohnort ab, weniger vom Einkommen - was in NRW deutlich zu sehen ist.

64 Euro in Siegen, 252 Euro in Duisburg

Das Problem nach Ansicht der Forscher: Die Kosten des Kita-Besuchs hängen vor allem vom Wohnort ab, weniger vom Einkommen. So kann es sein, dass Eltern für die gleiche Betreuungsleistung in der einen Kommune höhere Beiträge zahlen als in der benachbarten. Auch in NRW variieren die Kosten laut Bund der Steuerzahler extrem: Für eine 45-Stunden-Betreuung von Kindern unter zwei und drei Jahren zahlen Eltern in Siegen nur 64 Euro, in Duisburg 252 Euro.