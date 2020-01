Mission im Mittelmeer : Kirchenbündnis kauft Schiff für Flüchtlingsrettung

Hannover Die „Poseidon“ soll die zivilen Organisationen im Mittelmeer verstärken. 1,3 Millionen Euro hatte das Bündnis „United 4 Rescue“ für das Schiff geboten. Die rheinische Kirche ist mit 100.000 Euro beteiligt.

Das Kieler Forschungsschiff Poseidon wird möglicherweise schon zu Ostern Bootsflüchtlinge im Mittelmeer retten. Am Freitag bestätigten sowohl die Evangelische Kirche in Deutschland als auch das von ihr gegründete Bündnis „United 4 Rescue“, den Zuschlag für das in einem verdeckten Bieterverfahren angebotene Wasserfahrzeug erhalten zu haben. Dafür hatte man rund 1,3 Millionen Euro geboten. Auch die Evangelische Kirche im Rheinland hatte ihre Gemeinden mehrfach zur Unterstützung des Bündnisses aufgerufen und selbst 100.000 Euro für „United 4 Rescue“ gespendet.