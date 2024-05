Steigende Zahlen von Kirchenasyl „Wir sagen den Leuten ja: Bei uns seid ihr sicher!“

Diesmal ist es eine Familie aus Syrien mit zwei Kindern, eins davon mit Behinderung. Der Familie droht die Abschiebung nach Rumänien, denn dort wurde sie bei der Flucht nach Deutschland erstmals registriert. Eine katholische Gemeinde in NRW hat die Familie vorübergehend in ihr Gemeindezentrum aufgenommen – ins Kirchenasyl. Ziel ist es, das Paar mit den beiden Kindern so lange zu beherbergen, bis die Frist für die akute Abschiebung verstrichen ist, und die deutschen Behörden den Asylantrag prüfen müssen. Viermal hat die Gemeinde in solchen Fällen schon Kirchenasyl geboten, viermal wurde dann Schutz gewährt. „Es ist bekannt, dass Geflüchtete auch in Ländern der EU zum Teil sehr schlecht behandelt werden“, sagt eine Frau aus dem Unterstützerkreis der Gemeinde. „Die Leute erleben Polizeigewalt, werden manchmal von Behörden erpresst, zu Arbeit ohne Lohn gezwungen, indem man ihnen droht, sie über die EU-Grenze zurückzudrängen. Wir finden, als Christ muss man da helfen.“ Ihre Namen wollen die Unterstützer nicht öffentlich machen, um ihre Schutzbefohlenen nicht zu gefährden.