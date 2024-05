Zwischen Brandmauer und inhaltlicher Auseinandersetzung Mit Demokratie und Menschenwürde gegen Extremismus

Doch mit der zunehmenden Radikalisierung der AfD stellen sich die Kirchen immer deutlicher gegen die Rechtspopulisten. So hatten im Januar zunächst die katholischen Bistümer in Ostdeutschland der AfD eine klare Absage erteilt und die Partei als für Christen unwählbar eingestuft. Im Februar folgte eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Titel „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. Die evangelische Kirche zog wenig später ebenfalls nach. Beim Katholikentag, der noch bis Sonntag in Erfurt läuft, sind AfD-Vertreter ausdrücklich nicht eingeladen. Auch die evangelische Diakonie will überzeugte AfD-Wähler in den eigenen Reihen nicht dulden. Und die katholischen Sternsinger lehnen einen Besuch bei AfD-Spitzenpolitikern ab.