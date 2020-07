Katja Kipping und Katrin Göring-Eckardt : Linke und Grüne für Quote auf Wahllisten

Berlin Sollte es vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr zu einer Wahlrechtsreform im Bund kommen, gehört für Linken-Chefin Katja Kipping eine bessere Teilhabe von Frauen in der Politik dazu. Dazu müssten die Wahllisten aller Parteien abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sein.

(kd/hom) Das bevorstehende Grundsatzurteil des Thüringer Verfassungsgerichts zum Paritätsgesetz für die gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen im Landtag hat nach Einschätzung von Linksparteichefin Katja Kipping Auswirkungen auf die Bundesebene. Für den Fall einer Bestätigung durch das Gericht am Mittwoch „muss das Thüringer Paritätsgesetz ebenso wie das in Brandenburg Vorbild für ganz Deutschland werden“, forderte Kipping am Dienstag. Sollte es vor der Bundestagswahl 2021 zu einer Wahlrechtsreform im Bund kommen, gehöre ein solches Paritätsgesetz dann dazu. In jedem Fall gehe der Kampf für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Politik und Gesellschaft weiter. „Es gibt Kräfte in der Gesellschaft, die Frauen den ihnen zustehenden Platz weiter verweigern wollen“, sagte Kipping unserer Redaktion.