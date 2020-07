Arbeitszeit : Kipping: Generelle Vier-Tage-Woche mit neuem Kurzarbeitgeld anschieben

Berlin Die Linksparteivorsitzende fordert für eine flächendeckende Arbeitszeitverkürzung ein staatliches Übergangsgeld für ein Jahr. Danach sollten ihrer Ansicht nach die Unternehmen zu Vereinbarungen verpflichtet werden.

„Die Vier-Tage-Woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver. Gerade jetzt in der Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen“, sagte Kipping. Es gehe nicht um ein Geschenk an die Beschäftigten. Auch die Unternehmen profitierten davon, weil ihre Mitarbeiter weniger Fehler machten, motivierter und seltener krank seien. Deutschlands Unternehmen haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Corona-Krise für mehr als zehn Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei Weitem übertroffen. 2020 könnten sich die staatlichen Ausgaben dafür auf 30 Milliarden Euro belaufen. Verschiedenen Studien und Umfragen zufolge wünschen sich viele Menschen kürzere Arbeitszeiten, können sich Gehalts- und spätere Renteneinbußen aber nicht leisten. Umgekehrt können viele Betriebe eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich nicht bezahlen.