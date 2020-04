Corona-Bonds : Kipping: Merkels Feilschen um Corona-Bonds bedroht EU

Berlin Das Nein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Bitte wie aus Italien um Corona-Bonds als gemeinsame europäische Anleihen gefährdet nach Ansicht von Linksparteichefin Katja Kipping die Zukunft der Europäischen Union.

„In Italien sterben gerade 1.000 Menschen am Tag an dem Coronavirus und in spanischen Krankenhäusern werden alte Menschen zum Sterben zurückgelassen. Ich finde es regelrecht pervers, wenn die Bundesregierung weiter um die Kriterien einer europäischen Nachbarschaftshilfe feilscht“, sagte Kipping unserer Redaktion.

Es seien jetzt europäische Finanzhilfen nötig, für die sich die betroffenen Länder keine neuen Zinsen und keine spätere Nachteile an den Finanzmärkten einhandelten. „Wenn die Europäische Union jetzt nicht Solidarität zeigt, wird sie, so fürchte ich, nicht überleben.“ Kipping sagte, „nationalistische Europafeinde“ wie Matteo Salvini in Italien oder Viktor Orbán in Ungarn würden sich ins Fäustchen lachen. „Angela Merkel sollte jetzt über ihren Schatten springen und sich für europäische Soforthilfen ohne Auflagen stark machen."

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach sich unterdessen für Corona-Bonds aus. „Das gebietet nicht nur die europäische Solidarität, das gebietet auch der Eigennutz“, sagte er am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Europa könne sich wirtschaftlich nur so von der Corona-Krise erholen. Wie Merkel hat sich allerdings auch SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz gegen Corona-Bonds ausgesprochen. Hilfen an die in der Krise besonders betroffenen Länder seien richtig, sollten aber aus dem Eurorettungsschirm ESM oder über die Europäische Investitionsbank EIB kommen, betont er

(kd)