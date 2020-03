Kulturelle Begegnung : Bund stellt Millionen für Kinos auf dem Land bereit

Monika Grütters (CDU) in ihrem Büro im Bundeskanzleramt. (Archiv). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will Kinos in eher ländlichen Regionen mit bis zu 17 Millionen Euro unterstützen. Es brauche Orte kultureller Begegnung, auch um Populisten den Zulauf zu erschweren.

„Der Zugang zur Kultur im ländlichen Raum ist ein wichtiger Faktor für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag in Berlin. Gefördert werden sollen mit dem „Zukunftsprogramm Kino“ nachhaltige Investitionen, die unmittelbar die Zukunftsfähigkeit der Kinos sichern. Dazu zählten zum Beispiel Saaltechnik, Barrierefreiheit und Energieeffizienz.