Preissteigerungen und Kriegsfolgen Kinderschutzbund warnt vor wachsender Kinderarmut

Es sei „glasklar“, dass im kommenden Jahr schnell noch einmal Sofortzuschläge für Kinder notwendig seien. „Die Politik darf die Familien in der Not nicht hängen lassen“, sagte Hilgers. Die jüngste Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro pro Stunde sorge dafür, dass der finanzielle Absturz für Menschen mit geringem Einkommen nicht ganz so schlimm sei. Aber angesichts der Inflation müsse der Mindestlohn schnell wieder steigen, „auf mindestens 13, besser auf 14 Euro“, sagte der Kinderschutzbund-Präsident. Er mahnte außerdem erneut an, die Pläne der Ampel-Koalition für eine Kindergrundsicherung zügig umzusetzen.