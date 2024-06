Kinderreport 2024 Jugendliche sehen sich oftmals nicht als aktive Demokraten

Die konkreten Ergebnisse der Befragung von 666 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren und gut 1000 Erwachsenen: 54 Prozent der Erwachsenen meinen, dass es Kindern und Jugendlichen an Kompetenzen fehlt, um an demokratischen Prozessen teilzuhaben, 43 Prozent sehen das nicht so. Bei der jungen Generation sind 48 Prozent der Ansicht, es fehle Kindern und Jugendlichen an Fähigkeiten, um sich an demokratischen Abläufen zu beteiligen. 30 Prozent finden das nicht, 22 Prozent wissen auf diese Frage keine Antwort. Als Fähigkeiten, sich an demokratischen Abläufen zu beteiligen, werden in der Umfrage unter anderem Kompromissfähigkeit, Konfliktbereitschaft, Informiertheit oder das Verständnis für die Sichtweisen anderer genannt.