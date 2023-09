Spitzengespräch im Gesundheitsministerium Wie Lauterbach Engpässe bei Kindermedikamenten verhindern will

„Von Lieferengpässen sind alle Antibiotika-Gruppen betroffen, Säfte für Kinder und Tabletten für Erwachsene. Es fehlen Penicilline, Amoxicilline, Cephalosporine, Gyrasehemmer und viele weitere Breitspektrumantibiotika“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, unserer Redaktion. Das habe auch Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit von antibiotischen Augentropfen und Augensalben. „Gerade weil die Hygienemaßnahmen nicht mehr so ernst genommen werden, rechnen wir im Winter mit zahlreichen Infektionen, auch Augeninfektionen“, sagte er. Außerdem kritisierte Preis, dass immer mehr Medikamente hektisch per Sonderzulassung aus dem Ausland importiert und zugelassen“ würden – manchmal ohne Beipackzettel „oder mit Beipackzettel, die lediglich per KI übersetzt wurden“.