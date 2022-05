Personalmangel in der Pflege : Ärzte weisen auf dramatische Engpässe in Kinderkliniken hin

Ärzte weisen auf dramatische Engpässe in Kinderkliniken hin

Personalmangel in der Pflege

Ein Arzt untersucht in einer Stuttgarter Klinik ein Kind (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Personalmangel und wirtschaftlicher Druck belasten Kinderkliniken schwer. Selbst in ruhigen Zeiten müssen viele Kinderärzte mehrere Kliniken abtelefonieren, um ein krankes Kind unterzubringen. Ärzteverbände fordern Abhilfe.

Ärzteverbände prangern dramatische Versorgungsengpässe und Missstände in den deutschen Kinderkliniken an. Grund sei vor allem Personalmangel, so dass viele Krankenhausbetten nicht belegt werden könnten, sagte der Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). „Im Herbst waren nahezu alle Kinderkliniken komplett überlastet. Das kann im kommenden Herbst wieder drohen, wenn sich die Lage bis dahin nicht ändert“, warnte er.