Familienministerin in Sachsen Wie sich Lisa Paus in einer Leipziger Kita an ihre eigene Kindheit erinnert

Ihr zentrales Projekt allerdings, die Einführung einer Kindergrundsicherung, bleibt in dieser Legislatur voraussichtlich unvollendet – Paus ist an dieser Stelle nach der Wahrnehmung vieler in Berlin gescheitert. Anders ließen sich Äußerungen des Bundeskanzlers und des Finanzministers nach dem Haushaltskompromiss nicht verstehen. Paus will das so aber nicht stehen lassen. Über die Kindergrundsicherung werde im Bundestag weiter verhandelt, nach einer ersten Stufe werde auch die zweite Stufe noch geregelt, sagt sie.