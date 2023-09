Kabinett beschließt Reform der Familienhilfen Welche Familie bei der Kindergrundsicherung wie viel Geld erwarten kann

Wie viel mehr Geld wird es für Kinder ärmerer Familien geben? Wie viel eine Familie für ihr Kind konkret bekommt, soll die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA), die in Familienservice umbenannt wird, anhand von Steuerdaten und anderer ihr vorliegender Daten mit einem „Kindergrundsicherungs-Check“ überprüfen. Sie informiert die Eltern über ihren Leistungsanspruch, der leichter abrufbar gemacht wird, und errechnet die Höhe des Zusatzbetrags. Er soll nach Alter des Kindes und Höhe des Einkommens gestaffelt werden. Die genaue monatliche Höhe hänge auch noch von der Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts zur Neudefinition des Existenzminimums von Kindern ab, die in diesem Herbst erwartet wird, so die Familienministerin. „Schreibt man die heutigen Werte etwa mit 15 Prozent fort, können die Kinder je nach Altersstufe ab 2025 wahrscheinlich bis zu 530 Euro (null bis fünf Jahre), 555 Euro (sechs bis 13 Jahre) und 636 Euro (14 bis 17 Jahre) erhalten“, heißt es in einem Hintergrundpapier des Ministeriums.