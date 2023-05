Ausgestaltung der Kindergrundsicherung Experten fordern mehr Geld im Kampf gegen Kinderarmut

Mehr als jedes fünfte Kind ist in Deutschland von Armut bedroht. Ein Problem, das seit Jahren nicht gelöst werden kann. Die Einführung einer Kindergrundsicherung soll nun Abhilfe schaffen. Für die Finanzierung dieses Vorhabens hatte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) zuletzt einen Richtwert von zwölf Milliarden Euro veranschlagt – zu viel, wie Finanzminister Christian Lindner (FDP) kritisiert. Seine Fraktion plädiert für mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie in der Beantragung. Was hilft also wirklich, um Kinderarmut zu vermeiden? Dieser Frage stellte sich Paus mit Experten am Donnerstag in einer digitalen Podiumsdiskussion der Bertelsmann Stiftung.