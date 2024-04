Streit um Kindergrundsicherung Union legt Ministerin Paus zum Rücktritt nahe

Die Grünen-Fraktion hatte in den vergangenen Tagen zwar die Bedeutung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformprojekts betont, allerdings meist ohne konkret auf die Kritik an den Vorschlägen von Paus einzugehen. Die Fraktionsvorsitzende, Britta Haßelmann, sagte am Sonntag: „In den Gesetzentwurf, der Grundlage unserer Beratung ist und einstimmig vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, sind bereits umfangreiche Prüfungen eingegangen, und es wird sicher auch weitere Änderungen geben, das ist völlig normal im parlamentarischen Verfahren bei einer Reform dieser Größe.“ Die Co-Vorsitzende warb bei den Koalitionspartnern für eine konstruktive Haltung zu dem Projekt. „Ich denke, es ist Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit in unseren Gesprächen auf das Gelingen der Kindergrundsicherung lenken, ganz im Sinne der Kinder und ihrer Familien.“