Gesetzentwurf der Familienministerin weiter strittig Lindner stoppt vorerst Kabinettsbeschluss zur Kindergrundsicherung

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ist in der Nacht mit dem Versuch gescheitert, die Kindergrundsicherung an diesem Mittwoch ins Kabinett zu bringen. Unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Kabinettsbeschluss in letzter Minute verhindert. Es gebe bei einigen Details noch technischen Klärungsbedarf, erklärte Ministerin Paus. Die politische Einigung stehe damit aber nicht infrage, hieß es auch aus dem Finanzministerium.