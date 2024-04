Gesetzentwurf hängt im Bundestag Kommt die Kindergrundsicherung noch 2025?

Führende FDP-Politiker werfen Ministerin Paus vor, noch keinen verhandlungsfähigen Vorschlag vorgelegt zu haben. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sagte, es müsse bei der Kindergrundsicherung darum gehen, Prozesse zu digitalisieren und Bürokratie ab- und nicht aufzubauen. „Warum das Familienministerium gerade jetzt die ebenso alte wie absurde Forderung nach 5000 neuen Stellen wiederholt hat, erscheint rätselhaft“, betonte Vogel, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei ist. Die Ministerin habe bislang keinen Gesetzentwurf präsentieren können, „der dem Ziel der Bekämpfung von Kinderarmut in irgendeiner Weise entsprechen kann“, sagte FDP-Fraktionsvize Gyde Jensen dem Medienportal „Table.Briefings“. „Umso schwerer wird es, über dieses Projekt weiter seriös zu verhandeln, wenn man ein so fragwürdiges Verständnis von einer Bringschuld des Staates in der Sozialpolitik hat.“