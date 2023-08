Empfängerzahl seit Jahresbeginn um 200.000 gestiegen Immer mehr ärmere Familien erhalten den Kinderzuschlag

Sie bezog sich auf hochgerechnete jährliche Ausgaben für die Kindergrundsicherung, die in einem ersten Gesetzentwurf des Familienministeriums enthalten war. Demnach sollte die neue Leistung im Jahr der Einführung 2025 Mehrausgaben von rund 3,5 Milliarden Euro auslösen. Ursprünglich hatte Familienministerin Paus von zwölf Milliarden Euro mehr pro Jahr, später von bis zu sieben Milliarden gesprochen. Wenn nur die Hälfte dieser Summe angesetzt wird, wirkt das vergleichsweise moderat. In den Folgejahren sollen die Ausgaben aber steigen, weil steigende Empfängerzahlen angenommen werden. Der bisherige Gesetzentwurf sei wenig relevant, da die koalitionsinternen Verhandlungen derzeit noch liefen und verschiedene Varianten der Kindergrundsicherung zur Debatte stünden, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen.