Streit um Kindergrundsicherung wird schärfer Kinderschutzbund übt scharfe Kritik an Christian Lindner

Der Kinderschutzbund hat die skeptische Haltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der Liberalen in der Debatte über die Höhe der Kindergrundsicherung scharf kritisiert. „Da reden Menschen, die haben sich noch nie in das Leben der Betroffenen hineinversetzen können“, sagte der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, unserer Redaktion. „Das aktuelle System ist sehr bürokratisch und schwierig. Viele in der Politik, die aktuell darüber reden, wären kaum in der Lage, die jetzigen Anträge auszufüllen“, sagte Hilgers. „Die von (Familien-)Ministerin Paus (Grüne) geforderten zwölf Milliarden Euro sind die absolute Untergrenze. Das ist nur ein Einstieg. Unter 20 Milliarden ist die Kindergrundsicherung aber kaum zu finanzieren“, sagte er. „Die Kindergrundsicherung sollte – wenn man sie richtig macht – die Armut von Kindern in Deutschland um drei Viertel reduzieren“, so Hilgers.