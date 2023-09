Kindergrundsicherung im Kabinett Was lange währt, wird nicht automatisch gut

Die Kindergrundsicherung hat es ins Kabinett geschafft. Allein das ist eine Nachricht, angesichts des Hick-Hacks in der Regierung um dieses Projekt. Doch hier gilt auch: Was lange währt, wird nicht automatisch gut. Angefangen vom handfesten Streit zwischen Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die in einer Pressekonferenz mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Spätsommer ihre gegenseitigen Ressentiments nur mühsam verbergen konnten.