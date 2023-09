Alleinerziehende gegen Lindner Das Problem der Pauschalisierung

Dagegen wehren sich nun diverse Verbände, die Alleinerziehende vertreten. Lindners Aussagen seien falsch, schrieben die Organisationen Fair für Kinder, MIA - Mütterinitiative für Alleinerziehende, die Stiftung Alltagsheld:innen und Solomütter in einem offenen Brief an Familienministerin Paus und die gesamte Regierung. Dabei berufen sie sich auf Zahlen unter anderem des Statistischen Bundesamtes von 2021, die genau Gegenteiliges belegen: Insbesondere alleinerziehende Mütter leisteten demnach mehr Erwerbsarbeit als Mütter in Paarbeziehungen; die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden sei in den vergangenen Jahren sogar deutlich gestiegen. Im Jahr 2019 waren fast drei von vier alleinerziehenden Frauen erwerbstätig – die Quote lag mit 75 Prozent etwas höher als die von Müttern insgesamt. Die Autorinnen des offenen Briefs werfen Lindner „ein frauenfeindliches Narrativ“ vor, das insbesondere alleinerziehende Mütter diskreditiere und geeignet sei, die Gesellschaft zu spalten. Die FDP würde so nicht nur den Alleinerziehenden schaden, sondern auch ihren rund 2,2 Millionen Kindern, so die Autorinnen.