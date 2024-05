Debatte um Kindergrundsicherung Armutsrisiko für Familien mit Kindern nimmt schon ab

Die Ampel will dagegen die Absicherung einkommensschwacher Familien weiter verbessern. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, Kindergeld, Kinderzuschlag und die Kinder-Leistungen im Bürgergeld zur Kindergrundsicherung zusammenzufassen. Die FDP kritisierte, dass Paus dafür die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) um Tausende Stellen aufstocken will und die neuen Leistungen den Arbeitsanreiz für viele Eltern verringern könnte. „Die zusätzlich geplante Geldleistung hatte zwei Bedingungen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Wochenende. „Erstens nicht mehr Bürokratie, sondern weniger. Jetzt ist von 5000 neuen Staatsdienern die Rede. Zweitens nicht weniger Arbeitsanreiz, sondern mehr. Jetzt sagen Studien, dass sich für 70.000 Menschen Arbeit nicht mehr lohnen könnte.“ Im parlamentarischen Verfahren sei jetzt zu prüfen, „ob und wie die politischen Bedingungen erfüllt werden können“.