Kabinettsbeschluss kommende Woche Ampel einigt sich auf letzte Details bei Kindergrundsicherung

„Dem Bundesfinanzministerium war es ein Anliegen, die Expertise aus der Praxis und von Behörden wie der Bundesagentur für Arbeit in der Ressortbefassung angemessen zu berücksichtigen und ihnen in einem Kabinettsbeschluss Rechnung zu tragen“, verlautete aus dem Hause Lindners. In einer Stellungnahme hatte die BA Zweifel an einer fristgerechten Einführung zum 1. Januar 2025 geäußert. Die Ampelkoalition will aber an dem Einführungstermin festhalten. Auf unnötige Bürokratie für die BA will die Koalition verzichten. Der bisherige so genannte Kindergeldübertrag etwa werde wegen zu hoher Bürokratiekosten abgeschafft, hieß es in den Kreisen des Ministeriums. Dabei geht es um die teilweise Anrechnung des Kindergeldes auf Transferleistungen der Eltern, wenn die Kinder selbst bereits Einkommen oder Unterhalt beziehen.