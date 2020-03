Deckung des künftigen Bedarfs unklar : Erzieher haben Nachwuchsproblem

Berlin In Deutschland gibt es mehr Erzieherinnen und Erzieher als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem könnten es in den nächsten Jahren zu wenige sein, um den Bedarf zu decken. Schuld daran sind Rekrutierungsprobleme.

Die Zahl der in der Kinderbetreuung beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher steigt weiter an – doch unklar ist, ob die zusätzlichen Kräfte reichen, den künftigen Bedarf zu decken. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, über die die „Welt“ berichtet.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hatte zuletzt „überdurchschnittlich starke Rekrutierungsprobleme“ gemeldet. Derzeit seien bundesweit 17,5 Prozent des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen älter als 55 Jahre, insgesamt 114.294 Personen. Von ihnen würde voraussichtlich die Mehrzahl innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand gehen, so die Bundesregierung. Dem gegenüber stünden 107.322 Frauen und Männer, die sich im Schuljahr 2018/2019 in Erzieherausbildung befanden.