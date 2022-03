Medienbericht : Jedes fünfte Kind in Deutschland armutsgefährdet

Ein kleiner Junge beim Geldzählen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Essen/Berlin Einem Bericht zufolge droht weiterhin rund 20 Prozent der Kinder die Armut. In NRW sind es 23,1 Prozent. Die Bundesregierung will in einer Arbeitsgruppe Möglichkeiten einer Kindergrundsicherung ausloten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Deutschland droht nach wie vor jedem fünften Kind die Armut. Im Jahr 2020 waren 20,2 Prozent der unter 18-Jährigen armutsgefährdet, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervorgeht, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online/Montag) vorliegt. Im Vorjahr hatte die Quote bei 20,5 Prozent gelegen. Als armutsgefährdet gelten in der EU Menschen, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen. Das sind im Augenblick etwa 1000 Euro.

Lesen Sie auch Armut in Deutschland : Wer unten ist, bleibt unten

Deutliche Unterschiede gibt es nach den Zahlen Bundesarbeitsministeriums weiterhin zwischen den Bundesländern. Gemessen am bundesweiten Mittelwert (Median) des Bedarfseinkommens pro Kopf sind demnach in Bremen 42 Prozent der Kinder armutsgefährdet, in Bayern lediglich 12,2 Prozent.

Legt man den Einkommens-Mittelwert des jeweiligen Bundeslandes zugrunde, beträgt die Quote der Armutsgefährdung von Kindern in Bremen 28 Prozent. In Berlin (24 Prozent), Hessen (23,8 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (23,1 Prozent) gilt bei dieser Berechnung fast jedes vierte Kind als armutsgefährdet. Am niedrigsten ist die Armutsgefährdungsquote dann in Sachsen (14,7 Prozent), Thüringen und Bayern (jeweils 15,9 Prozent).

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, forderte eine Erhöhung des Kindergeldes für alle Kinder auf 328 Euro sowie für die ärmsten Kinder eine „armutsfeste Kindergrundsicherung bis 630 Euro“. Das Bundesarbeitsministerium erklärte in seiner Antwort, die von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag vereinbarte Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Kindergrundsicherung solle in Kürze starten.



(peng/epd)