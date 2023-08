Neue Zahlen des Statistischen Bundesamts Mehr als zwei Millionen Kinder in Deutschland sind armutsgefährdet

„Armut macht krank, grenzt aus und sorgt für weniger Bildungserfolge. Nur mit mehr Geld für die Familien können wir den Teufelskreislauf Armut durchbrechen“, sagte Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), unserer Redaktion. Dafür müsse das Existenzminimum von Kindern neu berechnet werden. Weiter sagte Engelmeier: „Es gibt aktuell zu viele Einzelleistungen, die an verschiedenen Orten beantragt werden müssen. Familien sind davon überfordert.“ Deswegen brauche es eine Verwaltungsreform verbunden mit der geplanten Kindergrundsicherung. „Wir müssen an die Erbschaftssteuer, die Vermögenssteuer oder auch den Spitzensteuersatz ran. Es darf keine Steuerschlupflöcher mehr geben“, sagte Engelmeier überdies. Nur so könne verhindert werden, dass die Gesellschaft auseinanderdrifte.