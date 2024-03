Vor Sitzung des Bundesrats Kinderärzte fordern Stopp des Cannabisgesetzes

Das Gesetz kommt am Freitag abschließend in den Bundesrat. Dort ist es nicht zustimmungsbedürftig, aber die Länderkammer könnte den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anrufen und das Verfahren damit abbremsen. Nach dem bereits vom Bundestag beschlossenen Gesetz sollen Besitz und Anbau der Droge mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum vom 1. April an erlaubt sein. Die Innenministerien der Länder hatten sich jedoch einstimmig gegen die Reform ausgesprochen. Auch weil sie mit einer Überforderung der Polizei rechnen und unzureichende Kontrollmöglichkeiten sehen.