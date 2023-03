Geplante Honorarreform Kinderärzte begrüßen Lauterbachs Entlastungspläne

Lauterbach hatte am Dienstag in Düsseldorf angekündigt, dass es für Kinder- und Jugendärzte künftig kein Budget mehr geben werde. „Es gibt keine Deckelung der Honorare mehr, sondern es kann tatsächlich alles abgerechnet werden, was erbracht wird“, sagte Lauterbach vor der Landespressekonferenz. „Im Vergleich zu anderen Facharztberufen wollen wir die Kindermedizin attraktiver machen. Wenn ich mich für diese Facharzttätigkeit dann interessiere und dafür entscheide, dann weiß ich, ich bin nie unter ökonomischen Zwängen“, so der Minister. Wie teuer das Projekt genau werde, wissen man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, so Lauterbach. „Aber wir machen das einfach.“ Der Minister kündigte an, dass Projekt bis Mitte des Jahres umsetzen zu wollen.