Russischer Angriff auf Kinderklinik in Kiew Deutschland gibt 10 Millionen Euro für den Wiederaufbau

Exklusiv | Berlin · Einer der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine traf vor kurzem ein Kinderkrankenhaus für krebskranke Kinder in Kiew. Die Vereinten Nationen rückten den russischen Luftangriff in die Nähe eines Kriegsverbrechens. Deutschland beteiligt sich jetzt am Wiederaufbau der Klinik.

16.07.2024 , 21:30 Uhr

Ein Blick auf die Schäden in einem von russischen Raketen getroffenen Teil des Okhmatdyt-Kinderkrankenhauses. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka