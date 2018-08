KfW-Studie: Kommunen fehlen Milliarden für Schulen und Kitas

Zwei Schulranzen stehen auf einer Schulbank in einem leeren Klassenraum (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Frankfurt/Main Der kommunale Investitionsstau an Schulen ist nach einer Analyse der staatlichen Förderbank KfW auf knapp 50 Milliarden Euro angewachsen.

Der Investitionsrückstand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Milliarden Euro auf 47,7 Milliarden Euro, wie die KfW am Mittwoch mitteilte. Gründe dafür sind demnach steigende Schülerzahlen und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Auch in die Kindertagesstätten fließt nicht genug Geld. Der Investitionsrückstand bei der Kleinkinderbetreuung liegt laut KfW derzeit bei 7,6 Milliarden Euro und damit um 2,9 Milliarden Euro höher als vor einem Jahr. Der gesamte Investitionsrückstand der Kommunen erreichte in dem seit 2009 erhobenen KfW-Kommunalpanel einen Höchststand von knapp 159 Milliarden Euro.

Der größte Anteil entfällt dabei inzwischen auf die Schulen. Ein Grund dafür sind die steigenden Schülerzahlen. Die Zahl der Kinder unter sechs Jahren habe in den vergangenen acht Jahren um 450.000 zugenommen, erklärte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Dies treibe den Ausbaubedarf in Kitas und Schulen gerade in wachsenden Ballungszentren.